Denuncian manifestantes en Dublín bloqueo contra Cuba y Palestina

La Habana, 22 feb (ACN) Centenares de personas se manifestaron hoy en Dublin, convocadas por el Partido Comunista de Irlanda, en respaldo a Palestina y Cuba.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), la marcha denunció el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la mayor de las Antillas desde 1962 y el reciente asedio a sus importaciones de petróleo, tras la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump.

Describe la nota que durante la jornada, los participantes portaron banderas palestinas, cubanas e irlandesas como símbolo de solidaridad con ambos pueblos.

Los organizadores subrayaron que las medidas coercitivas buscan asfixiar la economía cubana y vulneran el derecho internacional, al impedir que cualquier país envíe combustible a la nación caribeña.

Subraya la fuente que la movilización, es una de las acciones internacionales de apoyo a Palestina y amplía la denuncia contra el bloqueo estadounidense a Cuba, considerado ilegal y contrario a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.