Del lado de Cuba, la razón, afirma canciller

La Habana, 9 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó hoy que la razón, el Derecho Internacional y el espíritu patriótico de un pueblo están del lado de Cuba, que por 67 años ha resistido la fuerza y la agresión de Estados Unidos.

En X el canciller resaltó que Washington cuenta con su poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes. Sus pretensiones, dijo, van dirigidas a imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos.

#EEUU pretende imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra #Cuba.



De su lado está el poderío militar descomunal y las dimensiones de su economía, más una vasta experiencia de agresión y crímenes.



Del… pic.twitter.com/BHTrdrVTbs — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 9, 2026

Rodríguez Parrilla subrayó que los cubanos no están dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construyeron su propio destino, en paz con el resto del mundo.

"A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado", remarcó.

Recientemente, el canciller cubano rechazó la pretensión de la actual administración de Estados Unidos de imponer instrumentos de dominación que tratan a América Latina y el Caribe como patio trasero de Washington.

A propósito de la agresión militar del pasado 3 de enero contra Venezuela, Rodríguez Parrilla alertó ante la Celac sobre la reaplicación de la Doctrina Monroe, que adjudica todo el continente americano a Estados Unidos, y que les ha servido para justificar diversas intervenciones militares en la región.