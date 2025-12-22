ACN

Cubanos en Chipre saludan aniversario 67 de la Revolución

ACN | Foto: Tomada de Cubaminrex
22 Diciembre 2025

La Habana, 22 dic (ACN) La Asociación de Cubanos Residentes en Chipre emitió una declaración en saludo al próximo aniversario 67 del triunfo de la Revolución, en la que reafirmó su respaldo a la Patria y condenó la política de bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.  

   El texto, firmado por Pedro Argelio Guevara, presidente de la organización, destacó que pese a las adversidades derivadas de más de seis décadas de hostilidad, el pueblo cubano mantiene una resistencia inquebrantable y defiende su proyecto social basado en la justicia, la solidaridad y el pensamiento martiano y fidelista.  

   La declaración denunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, calificándola de espuria y unilateral, con graves consecuencias para la economía nacional y para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior.  

   Los residentes en Chipre señalaron que el bloqueo constituye el principal causante de las necesidades que enfrentan las familias en la Isla, y rechazaron las acciones subversivas dirigidas a desestabilizar al gobierno revolucionario.  

   En el documento se ratificó la defensa de la soberanía y la independencia de Cuba, así como la vocación humanista del proceso político cubano, al tiempo que se expresó un mensaje de prosperidad y salud para todos en el año 2026.  