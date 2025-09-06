Cuba felicita a nueva ministra británica de Exteriores

ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

La Habana, 6 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, felicitó hoy a Yvette Cooper por su designación como secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo de Reino Unido.

En su perfil en la red social X, el Canciller cubano reiteró la voluntad de la nación antillana de continuar ampliando nexos bilaterales, basados en el Acuerdo Diálogo Político y Cooperación firmado en 2023.

Felicitamos a @YvetteCooperMP por su designación como Secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo de #ReinoUnido.



Reiteramos voluntad de #Cuba de continuar ampliando nexos bilaterales, basados en Acuerdo Diálogo Político y Cooperación firmado en 2023. pic.twitter.com/GrK53MvD2w — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 6, 2025

"Felicitamos a @YvetteCooperMP por su designación como Secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo de #ReinoUnido. Reiteramos voluntad de #Cuba de continuar ampliando nexos bilaterales, basados en Acuerdo Diálogo Político y Cooperación firmado en 2023".

Este viernes el primer ministro británico, Keir Starmer, designó a Cooper, hasta entonces titular de Interior, como nueva ministra de Exteriores, en lugar de David Lammy, quien asumió como vice primer ministro, en sustitución de Angela Rayner.

Cuba y Reino Unido firmaron en noviembre de 2023 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que ofrece un marco para la colaboración y un mayor desarrollo de los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales bilaterales.

Ambas naciones establecieron nexos diplomáticos el 20 de mayo de 1902, con la designación de Lionel Carden como Ministro Residente de Su Majestad Eduardo VII ante la República de Cuba.

Muestra de la continuidad de las relaciones fueron las visitas del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Londres en 2018, y de Sus Altezas Reales el príncipe Carlos y la duquesa Camila a La Habana en 2019.