Denuncia Cuba intento de EE. UU. de frenar desarrollo deportivo

La Habana, 6 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy que Estados Unidos intenta frenar el desarrollo del deporte cubano y la participación del conocido equipo de béisbol nacional (Team Asere) en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

En su cuenta de la red social X, el Canciller recriminó la demora del Gobierno norteamericano para aprobar la solicitud de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con respecto a la asistencia del equipo Cuba en el próximo Clásico Mundial, a celebrarse en marzo de 2026.

Rodríguez Parrilla aseguró que la dilación en el trámite forma parte de la actual política agresiva estadounidense contra el pueblo cubano.

"Gobierno EEUU no ha aprobado aún solicitud @MLB para participación de equipo #Cuba en próximo Clásico Mundial Béisbol. Dilación forma parte de actual política agresiva estadounidense contra pueblo cubano e intenta frenar desarrollo nuestro deporte y participación del #TeamAsere".

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, expresó que entorpecer la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial es otra muestra de la agresión estadounidense contra el país caribeño.

No permitir que el equipo cubano entregue la nómina en el plazo establecido, cuando el resto ya lo hizo, es un acto cínico, añadió el dirigente partidista en X.

Este viernes, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) emitió una nota de protesta por la aplicación de lo que consideró una política discriminatoria contra los peloteros cubanos, quienes no han sido oficialmente convocados por la MLB.

Los equipos clasificados para el VI Clásico Mundial de Béisbol debieron entregar el primero de septiembre sus nóminas preliminares de 50 jugadores, pero el equipo cubano no pudo cumplir con este término.

Según el comunicado de la FCBS, los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen todavía la aprobación del Gobierno de EE. UU. para que los cubanos puedan participar.

Con sede en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026; el torneo contará con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco.

De acuerdo con el cronograma, las rondas de grupos se jugarán en Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico; y Tokio, Japón; los cuartos de final se dividirán entre Miami y Houston, y la ronda final se jugará en Miami.

