Felicitan a Dirección de Seguridad Personal por su aniversario 64

La Habana, 6 sep (ACN) Autoridades cubanas felicitaron hoy a los oficiales y combatientes de la Dirección de Seguridad Personal, con motivo del aniversario 64 de su fundación.
A propósito de la fecha, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), reconoció que los integrantes de ese órgano a lo largo de la historia de la Revolución han desempeñado una admirable labor, con dedicación, consagración, sacrificio y compromiso.
Llegue a ustedes nuestra felicitación y el reconocimiento en este día, expresó Lazo Hernández en mensaje publicado en la cuenta del Parlamento cubano en la red social X.
Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, envió a través de la misma red social un fuerte abrazo los integrantes de la Seguridad Personal, dispuestos a defender con su vida la de otros.
La dirección de la Revolución siempre ha contado con su incondicionalidad; a ustedes, todo mi reconocimiento y gratitud, añadió.
Hoy, 6 de septiembre, celebramos con orgullo el aniversario de la Dirección de Seguridad Personal, su labor incansable es pilar en la defensa de nuestra patria, declaró en X Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central Partido Comunista de Cuba.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó también a los miembros de la Dirección de Seguridad Personal, quienes han defendido y protegido con inteligencia y sus propias vidas a principales dirigentes de la Revolución cubana, frente a quienes intentan destruirla con odio y terror.
La Dirección de Seguridad Personal es una de las direcciones del Ministerio del Interior de Cuba y su misión fundamental es el cuidado y protección de la vida de los dirigentes del país.