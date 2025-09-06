Felicitan a Dirección de Seguridad Personal por su aniversario 64

La Habana, 6 sep (ACN) Autoridades cubanas felicitaron hoy a los oficiales y combatientes de la Dirección de Seguridad Personal, con motivo del aniversario 64 de su fundación.

A propósito de la fecha, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), reconoció que los integrantes de ese órgano a lo largo de la historia de la Revolución han desempeñado una admirable labor, con dedicación, consagración, sacrificio y compromiso.

Llegue a ustedes nuestra felicitación y el reconocimiento en este día, expresó Lazo Hernández en mensaje publicado en la cuenta del Parlamento cubano en la red social X.

Esteban Lazo: «A lo largo de la historia de la Revolución, los integrantes de la Dirección de Seguridad Personal han desempeñado una admirable labor con dedicación, consagración, sacrificio y compromiso.



Llegue a ustedes nuestra felicitación y el reconocimiento en este día» pic.twitter.com/M7O7EJEW3j — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 6, 2025

"Esteban Lazo: «A lo largo de la historia de la Revolución, los integrantes de la Dirección de Seguridad Personal han desempeñado una admirable labor con dedicación, consagración, sacrificio y compromiso. Llegue a ustedes nuestra felicitación y el reconocimiento en este día»".

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, envió a través de la misma red social un fuerte abrazo los integrantes de la Seguridad Personal, dispuestos a defender con su vida la de otros.

La dirección de la Revolución siempre ha contado con su incondicionalidad; a ustedes, todo mi reconocimiento y gratitud, añadió.

Muchas felicidades y un fuerte abrazo a los oficiales y combatientes de Seguridad Personal, dispuestos a defender con su vida la de otros.



La dirección de la Revolución siempre ha contado con su incondicionalidad.



A ustedes, todo mi reconocimiento y gratitud. pic.twitter.com/kPOB3ci8v2 — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 6, 2025

"Muchas felicidades y un fuerte abrazo a los oficiales y combatientes de Seguridad Personal, dispuestos a defender con su vida la de otros. La dirección de la Revolución siempre ha contado con su incondicionalidad. A ustedes, todo mi reconocimiento y gratitud".

Hoy, 6 de septiembre, celebramos con orgullo el aniversario de la Dirección de Seguridad Personal, su labor incansable es pilar en la defensa de nuestra patria, declaró en X Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central Partido Comunista de Cuba.

Hoy, 6 de septiembre, celebramos con orgullo el aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del @minint_cuba. Su labor incansable es pilar en la defensa de nuestra patria. #CubaEstáFirme pic.twitter.com/UtlEXIXZxU — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) September 6, 2025

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó también a los miembros de la Dirección de Seguridad Personal, quienes han defendido y protegido con inteligencia y sus propias vidas a principales dirigentes de la Revolución cubana, frente a quienes intentan destruirla con odio y terror.

La Dirección de Seguridad Personal es una de las direcciones del Ministerio del Interior de Cuba y su misión fundamental es el cuidado y protección de la vida de los dirigentes del país.