Condenó Juventud Socialista de Viena bloqueo petrolero contra Cuba

La Habana, 19 feb (ACN) La Juventud Socialista de Austria (Sozialistische Jugend, SJ), capítulo de Viena (SJ-Viena), emitió una declaración de condena al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, con énfasis en las medidas que obstaculizan el suministro de petróleo, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El pronunciamiento constituye la primera reacción de esa organización juvenil tras la Orden Ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente estadounidense, que refuerza el cerco contra la nación caribeña.

La SJ-Viena se sumó a las voces de rechazo de otras agrupaciones juveniles austriacas, como la Juventud Comunista de Austria y el Frente Juvenil, que también denunciaron las consecuencias de las sanciones.

En su comunicado, la organización señaló que desde principios de año los envíos de combustible hacia Cuba se han detenido casi por completo, provocando escasez que afecta al transporte público, la producción, la recogida de desechos, hospitales y sistemas de agua potable.

La declaración enfatizó que esas consecuencias son aceptadas deliberadamente por Estados Unidos para generar presión política y forzar un cambio de sistema en Cuba, lo que calificó como una nueva escalada del imperialismo en América Latina.

La SJ-Viena llamó a realizar acciones de denuncia y solidaridad para exigir el cese inmediato de las medidas que asfixian económicamente a la isla.

Fundada en 1894, la Juventud Socialista se reconoce como la mayor organización juvenil de Austria, con ejes temáticos centrados en el antifascismo, el anticapitalismo, la paz y la solidaridad internacional, principios que motivan su respaldo al pueblo cubano.