Condena intelectual nicaragüense bloqueo a Cuba y medidas de Washington

26 Febrero 2026

La Habana, 26 de feb (ACN) El escritor y diplomático nicaragüense Francisco Lacayo denunció hoy las medidas coercitivas impuestas por Washington contra Cuba y las calificó de injustas y contrarias al derecho internacional. 

   En declaraciones a Prensa Latina, replicadas por el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), señaló que Estados Unidos utiliza aranceles y presiones económicas como instrumentos para doblegar a gobiernos soberanos y mantener su hegemonía global.
   Lacayo subrayó que  Cuba no representa amenaza alguna para la soberanía ni la seguridad nacional de ese país, y acusó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de impulsar una estrategia de agresión sistemática contra Cuba.

   De acuerdo con la fuente, el intelectual instó a los pueblos y movimientos progresistas del mundo a fortalecer la solidaridad con la Mayor de las Antillas y a denunciar toda acción promovida desde la Casa Blanca que atente contra el pueblo y el gobierno cubanos.

