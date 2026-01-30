Condena ALBA orden ejecutiva de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 30 ene (ACN) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó hoy la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende imponer un bloqueo total a los suministros de combustible hacia Cuba, y aplicar aranceles a países que mantengan relaciones comerciales legítimas con la Isla, informó la institución en un comunicado.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente la información.

ALBA RECHAZA DE MANERA CATEGÓRICA LA RECIENTE ORDEN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechaza de manera categórica la reciente orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos que pretende imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a la República de Cuba, bajo la amenaza de aplicar arbitrarios aranceles contra países que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba, en violación de las normas internacionales del libre comercio; así como de las prerrogativas soberanas de cada Estado.

Esta acción, que se inscribe en la política histórica de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, busca someter a todo un pueblo a condiciones de vida extremas. Lejos de doblegar al pueblo cubano, estas acciones, que han sido condenadas por la comunidad internacional, de manera reiterada y casi unánime, han demostrado la capacidad de resistencia, dignidad y firmeza de una nación que defiende su independencia y su derecho a construir su propio proyecto político, económico y social, sin injerencia externa, amenazas ni agresiones.

Los países miembros del ALBA expresan su solidaridad y acompañamiento al Gobierno y al pueblo de Cuba, y reiteran su firme compromiso con el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, así como con la defensa del multilateralismo, del comercio justo y del respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos.

El ALBA ratifica que la solidaridad, la cooperación y la unidad de los pueblos seguirán siendo más fuertes que cualquier medida coercitiva unilateral.

Caracas, 30 de enero de 2026