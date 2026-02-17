Cierran perfil de campaña Let Cuba Breathe en YouTube

La Habana, 17 feb (ACN) El perfil en YouTube de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICEC), donde se publicaban materiales de la campaña documental Let Cuba Breathe, fue cerrado por la red social, confirmaron sus organizadores.

Los responsables informaron que los videos permanecerán en línea y se difundirán a través del perfil oficial en la plataforma Vimeo (https://vimeo.com/user151715371).

La campaña Let Cuba Breathe, presentada el 14 de febrero, recoge testimonios de médicos, pacientes y familias afectados por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Según el portal Cubadebate, la iniciativa busca visibilizar las consecuencias de la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, que restringió el suministro de combustibles hacia la Isla.

Autoridades cubanas denunciaron esas medidas como acciones de carácter criminal, destinadas a provocar un colapso social mediante la asfixia de la economía nacional.

Cada jornada documental se expone con testimonios directos de sectores esenciales de la sociedad, en contraste con narrativas que, como señaló el Presidente Miguel Díaz-Canel, intentan negar la realidad del bloqueo.

Especialistas calificaron las disposiciones de EE.UU. como una guerra económica y destacaron que la campaña busca contrarrestar operaciones de guerra psicológica financiadas desde el exterior.

Desde la sociedad civil y el periodismo cubano, Let Cuba Breathe se suma a la condena internacional contra el bloqueo, documentando la resistencia de la población y su determinación de no rendirse.