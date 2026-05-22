Agradeció Esteban Lazo muestras de solidaridad desde Brasil y México

La Habana, 22 may (ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), agradeció hoy los pronunciamientos solidarios de Alice Portugal, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Brasil–Cuba, y de otros legisladores brasileños, así como de diputados integrantes del Grupo de Hermandad México–Cuba.

Según informó el perfil de Facebook de la ANPP, Portugal, diputada federal por Bahía y miembro del Partido Comunista de Brasil, manifestó su repudio a la decisión del gobierno estadounidense de acusar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana.

"Raúl es símbolo de la liberación cubana, de todo yugo norteamericano, que prácticamente buscaba esclavizar al pueblo de Cuba antes de su revolución", expresó la parlamentaria en su declaración difundida en redes sociales.

Añadió que "no aceptaremos que Trump ponga sus patas sobre Cuba", y reafirmó la solidaridad del Parlamento brasileño con la nación caribeña frente al bloqueo económico, comercial y financiero, y las amenazas de intervención militar.

La legisladora subrayó que "por encima de todo, nuestra completa indignación con este intento de acusar a Raúl, desmontar el bloqueo, y el intento militar de derrocar al gobierno revolucionario de Cuba".

Desde junio de 2023, Portugal asumió la presidencia del Grupo Parlamentario de Amistad Brasil–Cuba, desde donde ha promovido iniciativas de solidaridad, denuncias contra el bloqueo y encuentros con diplomáticos cubanos.

Paralelamente, en el Capitolio Nacional, Esteban Lazo Hernández, y Ana María Mari Machado, presidente y vicepresidenta del órgano legislativo respectivamente, sostuvieron este jueves un intercambio con el senador mexicano Higinio Martínez, quien visita la isla.

Durante el encuentro, agradecieron la histórica e invariable solidaridad del Gobierno, Parlamento y pueblo de México hacia Cuba, y ratificaron la voluntad de fortalecer los vínculos interparlamentarios en beneficio de ambos países.