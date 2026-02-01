Agradece canciller rechazo de China a orden estadounidense contra Cuba

La Habana, 31 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, agradeció hoy a China por su apoyo ante la escalada del bloqueo económico estadounidense contra Cuba, materializada con una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El Canciller cubano destacó el rechazo del Partido, el Gobierno y el pueblo del gigante asiático a esta medida, la cual, subrayó, busca bloquear criminalmente la entrada de petróleo a la mayor de las Antillas.

Apreciamos el firme rechazo del Partido, el Gobierno y el Pueblo de #China a la reciente aprobación de la Orden Ejecutiva del Presidente de EEUU, que busca bloquear criminalmente la entrada de petróleo a #Cuba. https://t.co/yzrITPrOao — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 31, 2026

En su mensaje en X, Rodríguez Parrilla resaltó las declaraciones del portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, quien aseguró en conferencia de prensa que su país apoya firmemente a Cuba en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.

El diplomático también expresó el rechazo de China a la interferencia extranjera, así como la oposición a la privación del derecho a la supervivencia y el desarrollo del pueblo de Cuba.

Este jueves 29 de enero, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en la cual declara una supuesta "emergencia nacional" para imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

Una declaración del Gobierno Revolucionario de la isla asegura que con esta decisión, la Casa mjBlanca, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica ya dispuestas para impedir la entrada de combustibles.

Asimismo, señala que la medida constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.