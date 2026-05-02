Ante bloqueo energético, Camagüey se enfoca en otros dos parques solares

Camagüey, 2 may (ACN) La Empresa Eléctrica de Camagüey continúa hoy el desarrollo de las inversiones en dos nuevos parques fotovoltaicos, de 21,8 y cinco megavatios (MW), respectivamente, lo cual deviene en firme respuesta del sector ante el bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos, que incrementa las medidas de asfixia económica contra Cuba.

En medio de las actuales limitaciones de combustibles, que influyen en el desenvolvimiento de las faenas, la entidad inversionista y empresas constructoras mantienen la voluntad de no detener estas obras, y apuestan por lograr su terminación, a fin de entregar más energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Ante el programa en marcha en el país para aprovechar las bondades de esa fuente que provee el sol, de manera sostenible, con el apoyo de países amigos como la República Popular China, la determinación es seguir trabajando para poner en servicio otras centrales de este tipo y así aumentar el aporte energético en función de las prestaciones a la población y el avance de la economía.

Al manifestarlo en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias Rolando González Rodríguez, director de inversiones de la Empresa Eléctrica de Camagüey, informó que en el parque fotovoltaico Ortigal, el tercero de 21,8 MW que se prevé inaugurar, ya están armadas más de 500 mesas, de las mil 600 en total, y las nueve bases de los contenedores poseen un 94 por ciento de ejecución.

Las faenas en Ortigal, ubicado a unos cinco kilómetros al oeste de la cabecera del municipio de Florida, las llevan adelante obreros de la Empresa de Construcción y Montaje número 1 de Camagüey y fuerzas del Ministerio de la Construcción de la vecina provincia de Ciego de Ávila, incluyen la continuación de la zapata de toda la cerca perimetral.

La escasez de combustible impacta hoy sin dudas en el cronograma, explicó, de ahí que prioricen las acciones en las bases de los contenedores y terminar algunos movimientos de tierra necesarios para la continuidad de esta importante obra.

De manera paralela, Camagüey sigue la construcción de un parque solar de 5 MW, con un MW de acumulación, en las afueras de la localidad cabecera del municipio de Guáimaro, localizado al este de la capital agramontina.

En ese sitio, abundó el directivo, ya hay más de 70 mesas armadas, el movimiento de tierra casi se concluye, prosiguen el cercado perimetral, y están listas las bases de los contenedores.

El citado parque con acumulación de energía, favorecerá tributar energía al SEN regulando la frecuencia y el voltaje, y que estos permanezcan estables ante nubes y otros eventos vinculados a ese tipo de generadores, los cuales presentan fluctuaciones en su funcionamiento, según las condiciones del tiempo.

González Rodríguez aseguró que dentro de las perspectivas del territorio, la empresa trabaja en la preparación de otros cuatro parques fotovoltaicos, que deben iniciar su ejecución, de forma gradual, a partir del segundo semestre del presente año.

La provincia de Camagüey posee en línea con el SEN dos centrales de 21,8 MW, el de más reciente incorporación (a finales de marzo último), situado en La Cívica, al norte de esta ciudad, y la primera de ellas, en operaciones desde mayo del año 2025 en la localidad Luaces, perteneciente al sureño municipio de Vertientes.

Ambos tributan de modo favorable 140 MW por hora como promedio, durante el horario del día en que ocurre la mayor radiación solar, comprendido entre las 11:00 am y las 2:00 pm.