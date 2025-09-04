Industria mecánica aplica programas de bancarización en Holguín 

Holguín, 4 sep (ACN) La Fábrica de Combinadas LX Aniversario de la Revolución de Octubre, conocida como KTP, de la provincia de Holguín, impulsó los programas de bancarización que integran el diseño de la informatización en Cuba.

María de los Ángeles Mora Alméciga, especialista de la entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que a través de un punto de venta habilitado se comercializaron a los trabajadores y la comunidad cercana productos utilitarios y para el hogar.

Estos artículos se adquirieron mediante las plataformas Transfermóvil y EnZona, y ofrecen un nuevo valor de uso a los excedentes de la producción de maquinaria agrícola, principal objeto social de la industria y única de su tipo en la mayor de las Antillas.

Destacó que entre los insumos vendidos sobresalen carretillas, bases para refrigeradores y neveras, juegos de herramientas de jardinería, y fogones de carbón de gran y mediano tamaño, elaborados con retazos de metal.

La especialista reseñó que la venta de estos útiles se tradujo en mayores ingresos para los trabajadores y proporcionó una alternativa para el aprovechamiento de recursos y la salida de inventario de lento movimiento.

Como parte de la diversificación de sus producciones, la KTP, ubicada en la zona industrial de la ciudad, facilitó la recuperación de camillas del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, la reparación de casillas ferroviarias destinadas al traslado de la canasta básica y otros proyectos conjuntos con los ministerios del Transporte y de la Construcción.

Esta empresa fue fundada en 1977 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y se especializó en la fabricación de maquinarias para la industria azucarera; sin embargo, en los últimos años diversificó sus producciones, orientándose a utilizar al máximo la materia prima existente.