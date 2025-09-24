Béisbol cubano: Avispas alcanzan décimo triunfo consecutivo

La Habana, 24 sep (ACN) Las Avispas de Santiago de Cuba continuaron su paso demoledor en la 64 Serie Nacional de Béisbol al sumar hoy su décimo triunfo consecutivo para mantenerse en la cima del torneo.

Los discípulos de Eddy Cajigal doblegaron este miércoles 6-4 a los Leopardos de Villa Clara (4-13) sobre la grama del Guillermón Moncada, para llegar a 15 éxitos ante solo dos reveses en la temporada.

Para no perder la costumbre sacaron dos pelotas del parque, una salida del bate de Alexander Llanes y otra del peligroso madero de Yoelquis Guibert, quien llegó a ocho para quedarse solo en ese liderato.

Maikel Poll también aportó a la ofensiva al compilar de 4-3 con un doble incluido y empujar a dos compañeros para el plato.

Isdenis Nuñez sacó cinco outs en linea para agenciarse el crédito, ante un equipo que conectó más imparables, uno de ellos de Luis Darío Machado por encima de los colchones.

En el Victoria de Girón de Matanzas, los Cocodrilos (14-3) de esa provincia dejaron al campo a los Vegueros de Pinar del Río (7-10) en el onceno inning con marcador de 4-3, para mantenerse a un juego de la cima.

Luis Manuel Hernández se llevó el aplauso al sacar los últimos cinco outs para ganar el pleito, mientras Yancarlos García sufrió el descalabro.

Los Cachorros de Holguín (12-5) noquearon 17-7 a los Elefantes de Cienfuegos como anfitriones en el Calixto García y se afincaron en la tercera posición del ordenamiento general.

Ernesto Torres pegó sencillo, doble y triple y remolcó un trío de carreras, las mismas que trajo a casa Lázaro Cedeño con par de inatrapables, entre ellos un doblete. Christian Onofre sacudió un cuadrangular con un saco ocupado.

Michel Cabrera ganó el partido aunque permitió tres rayitas en dos entradas y Luis Ángel Santana lo perdió al soportar ocho anotaciones en 5.2 capítulos.

Los Industriales de La Habana (11-5) vencieron dos veces a los Alazanes de Granma (7-10) en sus predios del Mártires de Barbados de Bayamo y escalaron al cuarto lugar en la tabla de posiciones.

En el primer desafío los capitalinos vencieron 3-1 en ocho entradas, con jonrón de Yasiel Santoya y un sencillo de Ariel Sánchez que trajo a dos compañeros para el plato.

La victoria fue a los récords de Pavel Hernández, quien repartió 10 ponches en siete episodios para llegar a 33 en la temporada y colocarse como líder. Frank Herrera abanicó a otros tres para cerrar el juego y anotarse el salvamento.

A segunda hora, los felinos organizaron un ataque de 14 imparables para vencer 12-3 y firmar la barrida en la jornada, apoyados en par de cuadrangulares de Ángel Alfredo Hechavarría, quien impulsó cinco carreras.

En el José Antonio Huelga los Gallos de Sancti Spíritus también vencieron en la doble cartelera que tenían pactada ante los débiles Piratas de Isla de la Juventud.

A primera hora se impusieron con pizarra de 1-0, gracias a un elevado de sacrificio de Liuber Gallo que dejó tendidos en el césped a los visitantes.

José Eduardo Santos lanzó cinco entradas con cuatro ponches propinados, pero el crédito se lo llevó Yankiel Mauris, quien trabajó el resto del partido sin permitir libertades. Sair Sánchez caminó la ruta completa por los isleños y cargó con el revés.

En el segundo lograron la victoria 3-2, con doble y cuadrangular decisivo de Osdani Llorente, quien remolcó dos carreras, labor monticular de Ariel Zerquera y relevo efectivo de Fernando Betanzo.

Por último, los Huracanes de Mayabeque (7-9) derrotaron 6-2 a los Toros de Camagüey (9-8) en su propio estadio Cándido González, con batazo de vuelta entera de Dairon López por los ganadores y Luis González por los derrotados.

El partido entre Guantánamo (3-13) y Artemisa (8-5) fue sellado en el segundo acto cuando ganaban los Cazadores 1-0.