Firma Presidente cubano declaración solidaria con Venezuela

La Habana, 24 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rubricó hoy, en el Memorial José Martí de esta capital, su firma en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

El documento llama con urgencia a impedir una agresión militar, sustentada en falsas narrativas promovidas por el aparato de propaganda mediática occidental, contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual compromete la seguridad regional y la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana en 2014.

Acompañaron el momento de la firma Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, junto a otros representantes de la organización política y la representación diplomática de la nación sudamericana en la isla.

Desde este miércoles y hasta el próximo martes 30 de septiembre, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades de Cuba, se abrirán los libros para un proceso masivo de firmas que apoyan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada: "Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela".

La iniciativa fue anunciada por Morales Ojeda tras su reciente visita a Caracas y encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.