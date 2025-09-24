Cuba está con Venezuela: reafirman estudiantes camagüeyanos (+Fotos)

Camagüey, 24 sep (ACN) Cuba está con Venezuela, aseveró Claudia Pérez Saladrigas, estudiante de duodécimo grado del Centro Mixto Máximo Gómez Báez, al respaldar hoy con su firma la Declaración del Gobierno Revolucionario cubano ante la escalada de agresiones del imperialismo yanqui contra la nación bolivariana.

En esa emblemática institución, más de mil 500 camagüeyanos, entre educandos y docentes, ratificaron su solidaridad con el pueblo venezolano y el rechazo a las acciones que, de manera ilegal e injusta acomete el gobierno de Donald Trump, afirmó Oliangel Cruz Sánchez, alumno de décimo grado del citado plantel.

Somos una sola bandera, aseguró Alain Daniel Martínez Navarro, también estudiante de décimo grado, a lo cual agregó Juan Carlos Blanco Lores, primer secretario del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, que esta movilización popular constituye un bálsamo para apoyar, proteger y ayudar al hermano país sudamericano.

Abelardo Tamayo Puig, profesor de Educación Física en ese Centro Mixto, tuvo el privilegio de cumplir misión internacionalista en Venezuela durante el período del 2008 al 2011, etapa que recuerda con mucha satisfacción por los lazos de amistad y agradecimiento que estrechó con varios de los venezolanos, desde la práctica del deporte.

En la jornada, el trovador camagüeyano Antonio Batista Sánchez conjugó en su música la ideología, el verso y la poesía a favor de la libertad y la paz en la América Latina.

Más de 460 mil agramontinos protagonizarán desde hoy un movimiento político de solidaridad con Venezuela, según precisó Roberto Conde Silverio, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey.