Cuba comienza con buen pie en el Mundial Juvenil de Baseball5

Boris Luis Cabrera | Foto: WBSC
24 Septiembre 2025

La Habana, 24 sep (ACN) La tropa cubana empezó con buen pie su defensa del título en la II Copa Mundial Juvenil de Baseball5, al doblegar hoy 2-0 a Kenia en las canchas del Parque La Loma, en Tepic, México.

   Los muchachos de la Isla hicieron la tarea sin sobresaltos, con pizarras de 13-2 (nocaut) y 12-2, mostrando el mismo juego alegre y efectivo que los llevó a la cima en la pasada edición. En este propio grupo B, España enseñó credenciales al ganarle 2-1 a Surcorea (10-0, 0-9, 4-3).

   El torneo reúne a 16 equipos juveniles y reparte un premio de lujo: el boleto directo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

   En los demás choques del día, China Taipéi pasó por encima de Puerto Rico 2-0 (12-0 y 10-1), mientras Japón doblegó a Turkiye en un duelo muy peleado, decidido 2-1 con parciales de 0-5, 7-6 y 5-4.

   Los cubanos volverán a la acción esta noche frente a España y mañana cerrarán la etapa clasificatoria ante Surcorea, antes de que el viernes arranquen los octavos de final.