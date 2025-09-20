Silvio, la escalinata y un memorable concierto (+ Fotos y Video)

La Habana, 20 sep (ACN) La tarde-noche de este viernes ya se inscribió por derecho propio en la historia, Silvio Rodríguez estremeció la escalinata de la Universidad de La Habana y aglutinó a varias generaciones.

Miles de Cuba y otras latitudes acudieron a la convocatoria del inicio de la gira por Latinoamérica que el trovador emprenderá en unos días, y el mensaje lleno de certezas y esperanzas fue más allá que los 20 años de ausencia del icónico espacio.

Jóvenes que nacieron después de la mayoría de las canciones las corearon de punta a cabo y gritaron por Vicente, Noel, Pablo o Wichy, que también subieron y acompañaron al poeta-cantor de su tiempo.

Silvio evocó a Martí, otra vez denunció los horrores que sufren los palestinos, trajo un ala de colibrí, a Casiopea, a Eva que deja de ser costilla y volvió a decir a los cuatro vientos que la Era está pariendo un corazón.

En el canto de amor, esperanza y resistencia que devino el concierto, se vio al Presidente de Cuba junto a intelectuales, artistas, trovadores, obreros y estudiantes que desafiaron vicisitudes para aplaudir y pensar.

La escalinata vibró de emociones diversas como se estremecerán los escenarios de Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia cuando acuda Silvio con sus músicos de excelencia a cantar verdades que unen a los pueblos.

Son tiempos de incertidumbres y reclamo de un orden global, de eso y más cantaron miles por más de dos horas junto al necio que no se rinde y que con la urgencia del momento, sin cansancio repite y reafirma: Venga la esperanza.