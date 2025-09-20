ACN

Cuba rechaza reactivación de sanciones contra Irán

Compartir

Twitter Facebook
ACN - Cuba
ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP
39
20 Septiembre 2025

La Habana, 20 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores,  expresó hoy su firme rechazo a la reactivación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las sanciones contra la República Islámica de Irán.

   A través de su cuenta en la red social X, el Canciller  calificó estas sanciones como un acto que socava el derecho soberano de Irán de desarrollar pacíficamente su programa nuclear y atenta contra los esfuerzos a favor de la estabilidad en Oriente Medio.

   “Rechazamos reactivación por Consejo de Seguridad de la ONU de las sanciones contra #Irán, que socavan derecho soberano de ese país de desarrollar pacíficamente su programa nuclear y atentan contra esfuerzos a favor de la estabilidad de Oriente Medio”.