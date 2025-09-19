Silvio llenó de poesía y melodía la escalinata universitaria

La Habana, 19 sep (ACN) Los predios de las intersecciones de San Lázaro y calle L, justo frente a la escalinata de la Universidad de La Habana, marcaron el inicio de una nueva gira latinoamericana del cantautor y fundador del Movimiento de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, quien, arropado por jóvenes, estudiantes y pueblo en general, y en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermudez, escuchó los espontáneos coros a viejas y recientes canciones.

"Ala de colibrí", entre esas de siempre, dio inicio a una velada colmada de pasiones, solidaridad por la causa del pueblo palestino, y la siempre presente lección martiana cuando el poeta cantor evocó entre aplausos el artículo "Maestros Ambulantes" y aquello de "ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero ser próspero es el único modo de ser bueno".

El recital incluyó una veintena de creaciones, algunas en franco diálogo con los ausentes-presentes, esos que faltaron porque la vida no les alcanzó para vivir esta tarde noche de septiembre; junto a temas clásicos y canciones de su más reciente álbum, "Quería Saber", grabado en los estudios Ojalá y estrenado en las plataformas digitales en junio de 2024.

Silvio estuvo acompañado por músicos que repiten experiencia frente a multitudes y compromisos: al piano Jorge Aragón, en la batería, congas y percusiones, Oliver Valdés; en los teclados, Emilio Vega; Jorge Reyes al contrabajo; el tres a cargo de Maykel Elizarde; en las guitarras segundas, Rachid López; y en la flauta, clarinete y coros, Niurka González.

La gira "Silvio Rodríguez Tour 2025 ¡Sudamérica en Vivo!", marca el regreso del trovador a escenarios latinoamericanos tras tres años de ausencia, con presentaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Mientras La Habana este viernes se llenó por dos horas de versos, melodías y compromisos, muchos hermanos del continente se dieron cita mezclados con cubanos de varias generaciones, entre los escalones de la tricentenaria universidad, quizás como multitudinario anticipo de memorables conciertos en las más importantes plazas y teatros de latinoamérica.

Esta nueva gira del influyente creador, poeta, y cronista de la Revolución Cubana y de los pueblos del continente, será una oportunidad para escuchar melodías enraizadas en el imaginario popular, y una de las voces más lúcidas de la canción de autor del siglo XX y lo que va del XXI.