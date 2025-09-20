Cuba debuta hoy en Panamericano de béisbol femenino

La Habana, 20 sep (ACN) Con renovadas aspiraciones y un elenco que combina juventud y experiencia, Cuba debuta hoy frente a la selección anfitriona en el V Campeonato Panamericano de béisbol femenino, con sede en La Guaira, Venezuela.

La cita continental, pactada del 20 al 28 de septiembre, reunirá además a los equipos de Argentina, México y Nicaragua y otorgará tres boletos para la fase preliminar de la Copa Mundial de 2026, el evento cumbre de la disciplina.

La representación antillana competirá con 20 jugadoras, distribuidas en dos receptoras, siete jugadoras de cuadro, cuatro jardineras y siete lanzadoras.

egún Margarita Mayeta, responsable del béisbol femenino en la comisión nacional, el plantel destaca por su rapidez, fuerza ofensiva y solidez defensiva, atributos que alimentan la confianza de cara a un torneo exigente.

El béisbol femenino, aunque menos mediático que el masculino, ha crecido de manera sostenida en Cuba y el continente, convirtiéndose en una opción real para el desarrollo deportivo de las mujeres.

La Copa Mundial ha visto un dominio histórico de Japón —con siete títulos consecutivos entre 2008 y 2024— y mantiene como mejor resultado cubano el sexto lugar alcanzado en 2006 y 2010.

El partido inaugural para las caribeñas está previsto a las 7:30 p.m. en el Estadio Forum La Guaira, en Macuto, donde buscarán iniciar con buen pie su camino hacia un ansiado retorno a los escenarios de élite del béisbol femenino mundial.