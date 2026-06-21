Recibieron diplomas de graduados jóvenes artístas

Santa Clara, 21 jun (ACN) Con la felicitación y exhortación a ser mejores, los estudiantes del Centro Provincial para la Enseñanza Artística (CPEA) de Villa Clara recibieron los diplomas de graduados de educación secundaria por parte de la dirección del centro

Los estudiantes integrales en la especialidad de danza y música, y la ganadora del Concurso Nacional "Sabe más quien lee más", afirmó en exclusiva para la ACN, el doctor Luis Enrique Díaz Peralta, director del centro de enseñanza artística.

«Siete años de escuela de arte no son solo clases de música, son siete años construyendo quien soy» así describe su paso por esta institución, Lena María Hernández Cañizares, estudiante de piano.





Afirmó que el estudio de ese instrumento le permite ver el mundo de una manera diferente, de avanzar, de expresar con él lo que no puedo con palabras y le aporta habilidades como la memoria coordinación y sensibilidad.

Hernández Cañizares manifiestó su deseo de convertirse en pianista profesional para dominar el instrumento, interpretarlo y entenderlo.



«He aprendido que la música no se termina con uno mismo, que su mayor poder está en transmitirla» argumenta la joven pianista, quien expresa su intención de sentarse frente a un niño y enseñarle notas y compases.

Para Brandon Anthonys Montero del Real, la etapa secundaria fue muy bonita y asegura que gracias a sus amigos, no hubiera podido salir de situaciones difíciles que vivió.

Valoró su capacidad de continuar y de sobreponerse a momentos donde no tenía ganas de tocar el violín.



El CPEA de Villa Clara también acoge a jóvenes de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.