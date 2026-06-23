Guantanameros rindieron tributo al Comandante Ramiro Valdés

Guantánamo, 23 jun (ACN) El pueblo de Guantánamo rindió hoy tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vice primer ministro de Cuba, fallecido este domingo 21 de junio en La Habana.

La ceremonia tuvo lugar en la Casa de la Cultura Rubén López Sabariego de la ciudad capital, como parte de las honras fúnebres que se extienden por todo el país hasta la medianoche, según el Duelo Oficial decretado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Encabezaron el tributo Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora del territorio, junto a representantes de organizaciones políticas y de masas, combatientes y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes depositaron ofrendas florales en memoria de quien fuera uno de los pilares históricos de la Revolución cubana.

Entre los asistentes se encontraba Guillermo Pérez Durruty, combatiente que inició su vida en el Ministerio del Interior justo cuando Valdés Menéndez asumía su dirección.

Durruty, que fuera jefe de sector durante la etapa del Comandante al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, compartió sus recuerdos personales sobre el líder revolucionario.

Era una persona sencilla, amable y un profesional en su trabajo, dijo, y destacó que Valdés Menéndez fundó los órganos de la Seguridad del Estado y ejecutó tareas fundamentales para preservar la Revolución y el socialismo.

Subrayó el énfasis permanente del Comandante en el cumplimiento estricto de cada misión encomendada, consideró un privilegio haber estado bajo su mando, y recordó la presencia de Valdés Menéndez en la Sierra Maestra, así como la confianza absoluta que el Comandante en Jefe Fidel Castro depositó en él.

Evocó especialmente su participación conjunta en la primera conferencia de la policía, celebrada décadas atrás, como muestra del carácter fundacional de su labor.

Así recordará el pueblo a Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo, un dirigente histórico desde la acción del 26 de julio de 1953; participó en el asalto al Cuartel Moncada, fue expedicionario del yate Granma e integrante del Ejército Rebelde durante la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Su trayectoria incluyó responsabilidades como miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros hasta octubre de 2019, y posteriormente vice primer ministro de la República, cargo para el que fue elegido el 21 de diciembre de ese mismo año, entre otras tareas que recordará Cuba de quien dedicó su vida entera a la defensa de la soberanía nacional.