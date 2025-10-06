Visita Díaz-Canel escuela Vo Thin Thang

La Habana, 6 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy la escuela Vo Thin Thang.

Según informó la Presidencia en X, el mandatario entregó al centro de estudios, un regalo consistente en réplicas de sitios visitados en Vietnam cuando encabezó la delegación cubana por la celebración del aniversario 80 de la Proclamación de la Independencia de la hermana nación, el pasado mes de septiembre.

Se explicó que se trata de réplicas del Museo de Historia Militar, de la Plaza de Independencia y la casa donde trabajó y vivió el Presidente Ho Chi Minh, que hoy encuentran sitio muy útil en la escuela capitalina que lleva el nombre de la conocida muchacha de la "sonrisa de la victoria".

Donde mejor pueden estar esos presentes es aquí en esta escuela, porque les pueden servir para el mejor conocimiento de los acontecimientos que están vinculados a estos lugares emblemáticos, señaló el Presidente.

El jefe de Estado estuvo acompañado por Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, quienes compartieron con los más de 600 alumnos en el horario del matutino escolar de este lunes.