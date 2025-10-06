Villa Clara honra a las víctimas del crimen de Barbados (+Fotos)

Ranchuelo, Villa Clara, 6 oct (ACN) Villa Clara honró hoy la memoria de las víctimas del crimen de Barbados, en el aniversario 49 del abominable acto terrorista sobre una aeronave de Cubana de Aviación que truncó la vida de 73 personas y cuya impunidad persiste.

El atentado, perpetrado por los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, contó con la participación material de los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, quienes colocaron los explosivos en el avión.

Edith González Rodríguez, sobrina del copiloto Ángel Tomás, compartió su testimonio: cada 6 de octubre el dolor me golpea con la misma fuerza, pero junto al dolor renace la esperanza, la fe, en que algún día la justicia prevalecerá y los verdaderos culpables pagarán por el crimen que nos arrebató a tantos seres amados.

Amanda Estefaní Domínguez Banguela, atleta del equipo de Espada Femenino, recordó que en la nave viajaban deportistas juveniles de esgrima, y declaró a la ACN que el ejemplo de ellos la impulsa a poner todo su empeño en el deporte.

Es un orgullo saber que ellos defendieron con honor los colores de nuestra bandera, conquistando todas las medallas de oro, precisó al rememorar los triunfos que habían conquistado en un campeonato en Caracas, Venezuela.

Si bien la tristeza por su trágica pérdida es imborrable, su memoria permanece viva y me llena de orgullo, pues el esgrima es un deporte que requiere inteligencia, táctica y un gran espíritu de lucha, concluyó.

La ceremonia de homenaje contó con la presencia de Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armás, gobernadora villaclareña, y una nutrida representación del pueblo, quienes rindieron tributo a los mártires