 Sueños y desafíos coronan año escolar en Camilo Cienfuegos

Santa Clara, 21 jun (ACN) Con lágrimas, sueños y desafíos concluyó este sábado un año de estudios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Villa Clara, donde se realizó la ceremonia de cambio de charreteras.

En un ambiente cargado de emociones y del deber cumplido, el acto simbolizó el pase de grado para algunos estudiantes y, para otros, el esperado tránsito hacia la educación superior.

El coronel Félix Alberto Peña Morales, director de la institución, felicitó a los camilitos y a sus familiares por el esfuerzo desplegado durante un curso marcado por retos, pero también por excelentes resultados académicos, cada logro alcanzado es fruto de la constancia y el sacrificio compartido entre alumnos, maestros y padres.

Hoy, celebramos no solo un cambio de insignias, sino la certeza de que ustedes están preparados para enfrentar nuevas etapas de la vida, expresó.

Alis García Rodríguez, alumna de duodécimo grado, agradeció —en nombre de los estudiantes— la entrega de los profesores y el respaldo de las familias, y destacó que la ceremonia representa un compromiso renovado con la patria y con los valores aprendidos en la escuela.

La cadete Roxana León de la Sota, quien alcanzó su anhelada carrera de Bioquímica, compartió la emoción de tres años vividos entre sueños, afectos y encuentros que marcaron su formación, esta será siempre nuestra casa, el lugar que nos formó y nos enseñó a crecer con disciplina y amor, afirmó con visible emoción.

Esta jornada, impregnada de simbolismo y orgullo, reafirmó que la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Villa Clara continúa siendo "semillero" de jóvenes comprometidos con el estudio, la superación y el futuro de Cuba.