Saluda Díaz-Canel a los padres cubanos

La Habana, 21 jun (ACN) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió hoy felicitaciones a todos los padres de la nación caribeña.

De campeones en la lucha diaria, pilares de fortaleza y primeros maestros de valores los calificó el mandatario en un mensaje que transmitió por el Día de los Padres.

En el texto. publicado en la red social X, el Jefe de Estado dedicó un saludo especial al pentacampeón olímpico Mijaín López, a quien describió como un «héroe terrenal que baja del olimpo cada día para estar junto a sus hijos Mijailcito y Nayha».

Al pentacampeón Mijaín solo lo vence el amor de sus hijos. Todos los días baja del olimpo para ser el héroe terrenal de Mijailcito y Nayha.



Como él, cada padre cubano es un campeón en la lucha diaria, un pilar de fortaleza, el primer maestro de valores.



¡Felicidades a todos! pic.twitter.com/jLJr0Myl7d — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 21, 2026

«Al pentacampeón Mijaín solo lo vence el amor de sus hijos. Todos los días baja del olimpo para ser el héroe terrenal de Mijailcito y Nayha», dijo Díaz-Canel.

El primer ministro Manuel Marrero expresó en la red social: «Hoy celebramos a esos hombres que con amor, entrega y valentía construyen hogares, educan con el ejemplo y defienden a sus familias en cada batalla. ¡Feliz Día del Padre!».

El Día de los Padres se celebra en Cuba cada tercer domingo de junio.