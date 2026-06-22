Resalta Morales Ojeda confianza en la Revolución, legado de Fidel y Raúl

La Habana, 22 jun (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó que la confianza en la Revolución constituye un legado esencial del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

"La confianza en la Revolución Cubana ha sido un pilar fundamental y legado profundo de Fidel y Raúl, forjada no en promesas abstractas, sino en la ética del sacrificio y la lealtad al pueblo", expresó el dirigente este domingo en su perfil de Facebook.

Y prosiguió: "Para Fidel, la credibilidad del proceso revolucionario no dependía de un programa o una decisión puntual, sino en la continuidad histórica y la lealtad inquebrantable a la causa".

El dirigente recordó que Fidel profundizó esos pensamientos antes del triunfo de 1959 cuando expresó: "me doy cuenta que este va a ser mi destino verdadero", en referencia a la lucha contra el imperialismo, y subrayó que esa convicción definió el carácter de la Revolución como una batalla "más larga y grande".

Morales Ojeda señaló que Raúl ha encarnado esa confianza mediante una lealtad absoluta, sintetizada por el pueblo en la frase "Raúl es Raúl", y resaltó que su vida está dedicada por entero a la continuidad de la obra revolucionaria.

"El legado de ambos líderes establece que la confianza en la Revolución es un acto de fe en el pueblo mismo y en su capacidad de resistir y construir un futuro soberano, siempre guiados por los principios de honestidad, reflexión y la convicción de hacer en cada momento lo que en cada momento se necesita", culminó el dirigente.

En otro mensaje, Morales Ojeda rindió homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien calificó como "un patriota a toda prueba" y "un héroe siempre al servicio de su pueblo".

Recordó que Ramiro Valdés participó en el asalto al Cuartel Moncada, fue expedicionario del yate Granma e integró el Ejército Rebelde en la lucha contra la dictadura de Batista, destacando su constancia y sentido del deber.

Morales Ojeda afirmó que "Ramiro no se marcha, porque su profunda huella es ya imborrable", y aseguró que su ejemplo seguirá iluminando el camino de las nuevas generaciones con fidelidad a la Revolución y a sus líderes históricos.