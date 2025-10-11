Ratifica Díaz-Canel rechazo a acusaciones infundadas de EE.UU.

La Habana, 11 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rechazó hoy categóricamente desde su cuenta en la red social X las imputaciones mendaces del gobierno de Estados Unidos sobre una supuesta participación de la Isla en el conflicto en Ucrania.

No han aportado ni podrán aportar prueba alguna que sustente esas acusaciones infundadas para sostener su nueva campaña contra Cuba, aseveró el mandatario cubano.

Rechazamos categóricamente las imputaciones mendaces del gobierno de EEUU sobre la supuesta participación de #Cuba en el conflicto en Ucrania.



No han aportado ni podrán aportar prueba alguna que sustente esas acusaciones infundadas para sostener su nueva campaña contra Cuba. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 11, 2025

“Rechazamos categóricamente las imputaciones mendaces del gobierno de EEUU sobre la supuesta participación de #Cuba en el conflicto en Ucrania. No han aportado ni podrán aportar prueba alguna que sustente esas acusaciones infundadas para sostener su nueva campaña contra Cuba”.

La postura del Jefe de Estado se produce en consonancia con la declaración oficial emitida hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la cual desmintió de manera absoluta dichas acusaciones y ratificó que el país no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni participa con efectivos militares en él.

El texto oficial subraya que Cuba mantiene una práctica de tolerancia cero al mercenarismo, delito que persigue judicialmente, como lo demuestran los nueve procesos penales instruidos entre 2023 y 2025 contra 40 imputados por este concepto.

La declaración gubernamental insistió en que el reclutamiento de cubanos que han podido participar en el conflicto se realiza desde el extranjero, sin vínculo alguno con el Estado cubano, y concluyó, que Estados Unidos no ha presentado ni podrá presentar prueba alguna que respalde su nueva campaña difamatoria.