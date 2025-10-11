Llaman a incorporar jóvenes a organizaciones solidarias

La Habana, 11 oct (ACN) El joven diputado cubano Elián González llamó a incorporar jóvenes a las organizaciones solidarias, al intervenir en el IX Encuentro Continental Latinoamericano y Caribeño de Solidaridad con Cuba que sesiona en México con la asistencia de 500 delegados de una treintena de naciones.

Elián es símbolo de la fuerza del movimiento solidario que liderado por el Comandante en Jefe Fidel Castro luchó incansablemente hasta regresarlo a la Patria cuando era un niño secuestrado por la mafia de Miami.

El joven, recibido con especial simpatía por los delegados, subrayó “es necesario dar continuidad a este gran Movimiento de Solidaridad con Cuba, incorporar a jóvenes en las organizaciones para vigorizarlas y que asuman la defensa de Revolución cubana en las redes sociales”.

Destacó que la juventud cubana siempre ha sido esencia de la Revolución, y evocó al Comandante en Jefe Fidel Castro “ese hombre al que tengo tanto que agradecerle, al que debo no solo el cariño de mi pueblo, sino también el de la solidaridad, el apoyo de ustedes”, dijo conmovido.

Los delegados también intercambiaron con Mijaín López, pentacampeón olímpico, quien expresó “todo lo que hice fue por mi país, en Cuba nadie nos va a detener, por nuestra unidad y principios, siguiendo legado de Fidel”.

Habló de su excepcional carrera deportiva ”se puede lograr todo, solo hay que creer, tener disciplina y entrega. Mi lema era siempre mente fría, corazón caliente”, afirmó respaldado por una ovación.

Sobre el momento cumbre cuando alcanzó el quinto título olímpico recordó que insistió en participar con la intención de poner en alto el nombre de Cuba donde el apoyo de la Revolución no solo está en los deportistas, sino en los médicos, maestros, en los procesos de formación de todos, dijo.

El IX Encuentro continental concluirá este domingo con la finalidad de fortalecer, multiplicar y coordinar las acciones de apoyo a Cuba, por la amistad y contra el imperialismo.