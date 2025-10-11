Felicita Díaz-Canel a ambientalistas cubanos

La Habana, 11 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del República, celebró hoy la obtención de la BSAP Reverse the Red 2025, reconocimiento otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Desde su cuenta en la red social X el mandatario felicitó a los ambientalistas por el reconocimiento a la excelencia del Programa Nacional de Diversidad Biológica, basado en ciencia, participación ciudadana y acciones de conservación

Recibió Cuba la Medalla "NBSAP Reverse the Red 2025" que otorga @IUCN, en reconocimiento a la excelencia de nuestro Programa Nacional de Diversidad Biológica, basado en ciencia, participación ciudadana y acciones de conservación. ¡Felicitaciones a todos nuestros ambientalistas! pic.twitter.com/7wBG2R6c0y — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 11, 2025

El Premio Internacional Reverse the Red 2025 (Revierte el Rojo), uno de los máximos galardones relacionados con la biodiversidad, fue entregado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, al embajador cubano, Norberto Carlos Escalona Carrillo, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.

El galardón, concedido por la Coalición Internacional Reverse the Red, liderada por la UICN, distingue a los países que formulan e implementan Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) con rigor científico, participación social y acciones específicas para la recuperación de especies.

Cuba se encuentra entre las 26 naciones galardonadas, junto a Argentina, Australia, Burkina Faso, Canadá, Colombia, Dinamarca, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Francia, Hungría, Irán, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Malasia, México, República de Corea, República de Moldavia, Eslovenia, Estado de Palestina, Togo, Tonga, Túnez y Uganda.

La Estrategia y Plan de Acción Nacionales para la Biodiversidad de Cuba hasta 2030 es el resultado de un proceso colegiado, multisectorial y multidisciplinario, coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) con el apoyo de agencias especializadas de la ONU.

La UICN, fundada en 1948, es la mayor organización medioambiental del mundo, con más de mil 200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, y alrededor de 11 mil expertos voluntarios en cerca de 160 naciones.