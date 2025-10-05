Pronostican déficit de 1570 MW para el pico nocturno

La Habana, 5 oct (ACN) La Unión Eléctrica informa que la disponibilidad del SEN a las 06:00 era de 1750 MW y la demanda 2587 MW con 860 MW afectados por déficit de capacidad.

En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3024 MWh, con 622 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 8 de Mariel y Unidad 3, 5 y 6 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 352 MW fuera de servicio. Problemas por falta de combustible 51 centrales de generación distribuida con 333 MW. 201 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 534 MW.

Pronóstico para el horario pico

Se estima la recuperación de 100 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1850 MW y una demanda máxima de 3350 MW, para un déficit de 1500 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1570 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1706 MW a las 20:00 horas.