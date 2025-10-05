Protegen en Holguín ecosistemas vulnerables

Holguín, 5 oct (ACN) El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la provincia de Holguín impulsa la protección de los ecosistemas vulnerables del territorio, entre los de mayor endemismo en Cuba.

Dentro de ellos sobresalen las montañas y el litoral, afectados por fenómenos meteorológicos extremos y la conducta humana, para lo cual se impulsan acciones de educación ecológica como la reforestación con variedades autóctonas y la recogida de desechos sólidos.

Norkis Ochoa Aguilera, jefa del departamento de política ambiental del Citma, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la provincia cuenta con resultados favorables en esa esfera, materializados en la recuperación de playas de uso turístico y áreas afectadas por la minería.

Destacó que en los centros comunitarios medioambientales se prioriza el trabajo con las nuevas generaciones a través de concursos infantiles, charlas educativas y conferencias especializadas.

La experta indicó que el territorio sobresale en inversiones para eliminar agentes contaminantes ambientales y otorgar nuevos valores de uso a los excedentes productivos de la industria.

Ochoa Aguilera reseñó los vínculos con el sector empresarial, considerados una fortaleza provincial, y la realización de eventos anuales como Expoambiente, donde se exponen los principales logros y se socializan proyectos de innovación y desarrollo.

Holguín cuenta con programas relacionados con el medioambiente dedicados a temas como energías renovables, soberanía alimentaria y transformación digital en la gestión de gobierno.