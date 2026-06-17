Preside Díaz-Canel Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC

La Habana, 17 jun (ACN) El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) se inició hoy en esta capital, presidido por el Primer Secretario de esa organización política y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Este encuentro tiene el objetivo de evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales en el país, informó el PCC en sus redes sociales.