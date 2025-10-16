Mesa Redonda hoy: encuentro presidencial con jóvenes palestinos

La Habana, 16 oct (ACN) El habitual programa televisivo Mesa Redonda transmitirá hoy el espacio “Desde la Presidencia”, sobre un reciente encuentro de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, con jóvenes palestinos.

La Presidencia anunció en su cuenta oficial en la red social X que el programa abordará los detalles del encuentro sostenido por Díaz-Canel con jóvenes de la hermana nación árabe que estudian Medicina en Cuba, en el contexto de la solidaridad histórica entre ambos pueblos.

El diálogo tuvo lugar el pasado 9 de octubre, en una Tribuna Antimperialista celebrada en La Habana, donde más de cien mil personas denunciaron el genocidio contra el pueblo palestino.

De acuerdo con el sitio oficial del espacio radial informativo cubano, la emisión será transmitida a las 6:50 p. m. por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales digitales de la Mesa Redonda, Cubadebate y el sitio web de la Presidencia.