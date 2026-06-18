Llama Díaz-Canel a transformar con unidad y compromiso

La Habana, 18 jun (ACN) A unir con el aporte de todos, en pos de asegurar la correcta implementación de las transformaciones económicas y sociales, convocó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Al cierre de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, Díaz-Canel reafirmó que en la construcción de esa Patria mejor no puede faltar ningún cubano, a Cuba le hacen falta todos, siempre desde la defensa de su soberanía y proyecto de desarrollo legítimo.

El jefe de Estado defendió que en medio de un contexto complejizado por el cerco económico y energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, corresponde seguir trabajando por el desarrollo del país y crear las oportunidades para que la población encuentre en la isla la realización de sus proyectos personales, en particular los jóvenes y las mujeres.

Para ello, dijo, toca aprender a escucharse mejor, responder a críticas y molestias comprensibles con respeto, diálogo y participación popular, además de defender la soberanía sin acallar la voz distinta y dar espacio a todos sin permitir injerencias.

"Cuba no va a pedir permiso para existir; dejen a este pueblo mostrar de lo que es capaz sin obstáculos para levantarse", aseveró al referirse a la guerra multidimensional aplicada por Washington y los intentos por responsabilizar al Gobierno de la isla de las carencias actuales.

Tras enumerar los principales ejes de las transformaciones aprobadas hoy en el parlamento cubano, subrayó que quienes quieran construir con la mayor de las Antillas se les dice, con el corazón en la mano, que aquí tienen su casa, su puerta abierta.

"En estos tiempos complejos no podemos pensar y actuar como en tiempos normales porque no son normales", añadió

El Primer Secretario valoró que el país vive las horas más difíciles de este siglo y sus pobladores tienen la histórica responsabilidad de salvarlo, para lo cual, no pidió confianza ciega, sino una vigilante: que controle, fiscalice y avance.

Díaz-Canel afirmó: somos una nación que ha hecho de la dificultad una oportunidad y que más de una vez ha convertido el revés en victorias. Hoy no podemos ser menos y solo tenemos una opción: Vencer.

Al reafirmar la más profunda convicción de que sí se podrán remontar estos momentos difíciles, expresó que todo lo que se necesita es confianza en las capacidades propias, en la cooperación, alianzas, creatividad, sensibilidad, solidaridad y control, mucho control, y todo eso es unidad.

En los minutos finales de sus palabras el Presidente cubano advirtió a la comunidad internacional, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos, que Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que urge aplicar para remontar la crisis impuesta por la agresividad externa y las insuficiencias internas, sin más permiso que el de su pueblo.