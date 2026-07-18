Firma Díaz-Canel libro de condolencias por emir padre catarí

La Habana, 18 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, firmó este viernes el libro de condolencias en la sede diplomática de Catar en La Habana, tras el fallecimiento del emir padre, Jeque Hamad Bin Kalifa Al Thani, a los 74 años, informaron fuentes de la Presidencia desde su web institucional.

El Jefe de Estado fue recibido por Tariq Al-Othman, embajador del Estado de Catar, con quien dialogó sobre los vínculos históricos entre ambas naciones y la presencia del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en territorio catarí.

Díaz-Canel estuvo acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Nosotros nunca vamos a renunciar a nuestro apoyo a Cuba, declaró el diplomático catarí durante el intercambio con el Presidente.

Al rubricar el libro de condolencias, el Primer Secretario del Comité Central del Partido afirmó: “Siempre recordaremos con cariño su entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y su permanente consagración al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos y gobiernos de la República de Cuba y el Estado de Catar”.

Seguidamente expresó: “en nombre del Gobierno y pueblo cubanos, le extiendo a Su Alteza, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a su familia, al Gobierno y pueblo catarí amigo, nuestras más sentidas condolencias”.

El Jeque Hamad Bin Kalifa realizó varias visitas a La Habana, y en septiembre de 2000 fue condecorado con la Orden José Martí, máxima distinción que otorga el Estado cubano.

En septiembre de 2012 inauguró el hospital cubano de Dukhan, símbolo de la hermandad entre ambos pueblos, y promovió la colaboración en el ámbito de la salud.

Tras su deceso, el Presidente de Cuba declaró duelo oficial.