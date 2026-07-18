Combate Aduana tráfico de cannabinoides sintéticos y metales preciosos 

La Habana, 18 jul (ACN) William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó este viernes desde su perfil en la red social X que fueron detectados cannabinoides sintéticos ocultos en dos cajas de alimentos procedentes de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional José Martí de esta capital.

La sustancia, conocida como "químico", fue interceptada como resultado del trabajo conjunto de la Aduana de Cuba y órganos antidrogas, según precisó el directivo en su perfil institucional.

Detectan cannabinoides sintéticos en el Aeropuerto de La Habana, la DROGA conocida como "QUÍMICO" estaba oculta en dos cajas de alimentos procedente de los EEUU y fue interceptada como resultado del trabajo conjunto de la #AduanadeCuba y órgano antidrogas. #ContraLasDrogasSeGana pic.twitter.com/HMVYzHGjqX — Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) July 17, 2026

En otro operativo reciente, el directivo confirmó que oficiales de la Aduana descubrieron más de 12 kilogramos de oro que dos pasajeros intentaban extraer ilegalmente por la misma terminal aérea.

El mineral estaba oculto en nueve figuras pintadas de negro, lo que permitió a los especialistas identificar la maniobra y denunciar el hecho a la Policía Nacional Revolucionaria.

Las autoridades destacaron la pericia de los oficiales en la detección de ambos casos, que refuerzan las acciones de control contra el tráfico ilícito de drogas y metales preciosos.