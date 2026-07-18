Canciller cubano denuncia protección a verdaderos terroristas en EE.UU.

La Habana, 18 jul (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy desde su perfil en la red social Facebook la protección que otorga Estados Unidos (EE.UU.) a individuos vinculados con actos terroristas contra la nación caribeña.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que el secretario de Estado de ese país organizó una reunión ministerial contra el supuesto "terrorismo de izquierda", mientras ignora la presencia en territorio estadounidense de quienes financian, instigan y entrenan acciones violentas contra Cuba, fundamentalmente en el estado de la Florida.

Rodríguez Parrilla recordó que esos grupos han asesinado a tres mil 478 cubanos y provocado discapacidades a dos mil 099, además de organizar más de 600 intentos de asesinato contra el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, incluso con participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El canciller cuestionó la falta de acciones del gobierno norteamericano para desmantelar las redes terroristas asentadas en su territorio, pese a la información compartida por Cuba con las agencias del orden de EE.UU.

Sería bueno que el Secretario de Estado, que ahora se autopresenta como luchador antiterrorista, respondiera por qué él ni su gobierno no toman acción alguna para desmantelar las redes terroristas organizadas en su país y sobre las que Cuba ha compartido toda la información necesaria con las agencias del orden de EE.UU., precisó el Canciller.

En su mensaje, el ministro preguntó cómo fue posible que un comando terrorista, con armamento de guerra y explosivos, se entrenara y partiera hacia Cuba hace pocos meses con total libertad.

"¿Quiénes son los verdaderos terroristas?", concluyó Rodríguez Parrilla en su declaración, exponiendo la doble moral y las falacias de la actual administración y su Secretario de Estado.