Destaca Presidente cubano aportes de la ciencia en el Minint 

La Habana, 18 jul (ACN) Un encuentro de trabajo con directivos e investigadores del Ministerio del Interior (Minint), sostuvo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, quien resaltó el papel del conocimiento y la innovación en la seguridad nacional y el desarrollo económico y social del país.

En la reunión este viernes, según precisaron fuentes de Presidencia, acompañaron al mandatario Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, y el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, junto a representantes y jefes de ese organismo.

Los participantes expusieron resultados de investigaciones y proyectos aplicados, orientados al ahorro de portadores energéticos, la eficiencia tecnológica y la modernización de servicios, en correspondencia con las prioridades del Gobierno.

Entre las iniciativas se destacaron procesos vinculados al Carnet de identidad, el otorgamiento de visas y licencias de conducción, así como la plataforma Soberanía, destinada a facilitar trámites a la población.

Se subrayó la importancia del recurso humano como principal potencial para avanzar, mediante la articulación con diversas entidades en áreas claves como energía, tecnología e inteligencia artificial.

Durante la jornada, Díaz-Canel recorrió un laboratorio dedicado a la producción de renglones farmacéuticos a partir de plantas medicinales, donde se elaboran jarabes, suplementos nutricionales y productos naturales con fines terapéuticos.

El intercambio ratificó la necesidad de trabajar con visión de país, proteger recursos, reducir importaciones y fortalecer mecanismos de control, en aras de garantizar la soberanía y la seguridad en tiempos de paz y de guerra.