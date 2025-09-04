Emite la ANAP Declaración de Solidaridad con Venezuela

La Habana, 4 sep (ACN) La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) emitió hoy una declaración de solidaridad con el pueblo de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro ante las amenazas de los Estados Unidos.

Con el texto el campesinado cubano reafirmó el compromiso de colaboración, hermandad y solidaridad con la nación sudamericana.

Por su importancia la Agencia Cubana de Noticias transmite de forma íntegra la Declaración de Solidaridad de la ANAP:

La Habana, 4 de septiembre de 2025 Año 67 de la Revolución

Declaración de Solidaridad de la ANAP con el Pueblo de Venezuela.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en nombre del campesinado cubano y en defensa de los principios de soberanía, autodeterminación y justicia social, expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y con el Gobierno de Nicolás Maduro ante las amenazas de los Estados Unidos.

Desde nuestra experiencia histórica de resistencia frente a la agresión imperialista, comprendemos con claridad los desafíos que enfrenta el hermano pueblo venezolano en su empeño por construir un modelo social justo, inclusivo y soberano. Rechazamos enérgicamente cualquier intento de intervención extranjera, manipulación mediática que intente socavar la voluntad popular y el orden constitucional de ese hermano país.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños reconoce, el valor de los dignos hijos de la Patria de Bolívar y Chávez, de sus campesinos, trabajadores, jóvenes y mujeres, que día a día defienden su derecho a vivir en paz y a decidir su destino sin tutelajes externos. Nos unimos a su causa con la convicción de que la unidad latinoamericana y caribeña es la respuesta más firme frente a la injerencia y la dominación.

Desde la tierra de Martí y Fidel, el campesinado cubano reafirma nuestro compromiso de colaboración, hermandad y solidaridad convencidos de que la unidad y la firmeza entre los pueblos, no es solo un principio, sino una práctica revolucionaria.

¡Venezuela no está sola! ¡Cuba está con Venezuela!

¡Hasta la victoria siempre!

Buró Nacional de la ANAP