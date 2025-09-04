Fidel: 80 años de inspiración para la comunidad universitaria

La Habana, 4 sep (ACN) El 80 aniversario del ingreso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la Universidad de La Habana (UH), fue conmemorado hoy por nuevas generaciones de estudiantes en un acto frente a la Facultad de Derecho de esa casa de altos estudios.

La ceremonia fue encabezada por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República, los titulares de Educación, Educación Superior y Salud Pública y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital, entre otras autoridades juveniles.

Al inicio de la actividad se depósito una ofrenda floral ante el monumento que guarda las cenizas del líder estudiantil Julio Antonio Mella y se realizó una subida simbólica de la escalinata universitaria.

Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, ponderó que la celebración de este curso académico está profundamente inspirado en la figura de Fidel y con la motivación adicional de su centenario para seguir apostando por el camino que abrió para que el conocimiento y los estudios estuvieran al alcance de todo el pueblo.

Señaló que el presente período será muy retador, pero existe total confianza en que con la guía y el ejemplo del líder histórico de la Revolución cubana la comunidad universitaria encontrará motivaciones para llevarlo adelante.

Nada mejor podíamos hacer que desarrollar nuestras universidades, nos decía Fidel, y nos corresponde preservar ese legado, recordó.

Litza González Desdín, vicepresidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), destacó que la organización inicia con este acto de recordación la Jornada Universitaria “Aquí me hago fidelista” que se extenderá hasta el 25 de noviembre del próximo año.

Subrayó que la Generación del Centenario de Fidel, está llamada a continuar su legado promoviendo la participación activa de los estudiantes desde cada una de las brigadas, en la vida política, social y cultural del país.

Para este propósito, entendemos que ser fieles a su memoria implica trabajar incansablemente y hacer las cosas bien y en correspondencia, el Secretariado Nacional de la FEU declara el recién iniciado período lectivo, en homenaje a Fidel, como “Curso Escolar Aniversario 80 del ingreso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la Universidad de La Habana”, añadió.