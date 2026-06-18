Desde las transformaciones apuntar a la protección social

La Habana, 18 jun (ACN) Para apuntalar desde las transformaciones económicas la protección de la sociedad definió hoy Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, las acciones propuestas al debate de la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

Marrero Cruz valoró que las propuestas presentadas cumplen el propósito de adecuar la economía y la sociedad a las condiciones actuales, para fortalecer la protección y políticas sociales dirigidas a atender a los sectores más vulnerables.

Explicó que, en coherencia con esta línea, se busca insistir en el apoyo a hogares de ancianos, maternos, casa de abuelos y otros centros sociales, con la prioridad de atender cada necesidad y situación con precios diferenciados, descuentos, gratuidades y cupones solidarios, bajo el principio de subsidiar personas y no productos.

Entre otros ejes, instó a proteger y respaldar instituciones de Salud Pública y centros educacionales, y promover vías para acceder al empleo, no desde la lógica asistencialista, sino de acompañamiento social en la superación de las condiciones de vulnerabilidad.

Resulta necesario fortalecer el trabajo social, con un enfoque proactivo y preventivo, a partir de la jerarquización de su labor desde el nivel municipal y las principales problemáticas identificadas, añadió.