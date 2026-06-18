Desde el sector empresarial: hacer lo necesario para conservar la esencia

La Habana, 18 jun (ACN) Como una manera de adecuar desde las empresas los instrumentos de desarrollo a la realidad actual que vive el país definió hoy Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, las transformaciones económicas y sociales propuestas este jueves durante su intervención en la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

Marrero Cruz describió el momento presente como uno de los más complejos desde el Período Especial, sin precedentes en cuanto al cerco impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos para la adquisición de recursos económicos y financieros necesarios.

El jefe de Gobierno valoró que ante ese escenario se demanda de las aplicaciones de transformaciones de gran impacto en el modelo económico y social de la nación, sin renunciar con estos a los principios fundacionales y conquistas históricas de la Revolución.

Añadió que las acciones a tomar encuentran su mayor asidero en el pensamiento y ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016)y el General de Ejército Raúl Castro Ruz a la hora de anteponer la vigencia de un proyecto soberano propio a los dogmatismos y la resistencia al cambio.

Para llegar a la propuesta actual, subrayó el apego a las indicaciones del General de Ejército y del presidente de la República, del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, la conceptualización y lineamientos para la modificación del modelo económico y el debate especializado.

En cuanto a la Empresa Estatal Socialista (EES), enfatizó en la intención de ampliar sus facultades para operar con mayor autonomía y posibilitar la realización por parte de estas de cualquier actividad lícita mientras no renuncien a su objeto social.

Para ello, explicó, se tendrán en cuenta las tendencias de mercado, las cadenas de valor y las relaciones entre los diferentes actores económicos para redimensionar el sector desde la gestión de los Organismos Superiores de Gestión Empresarial (OSDE).

Se propone transformar la EES en Sociedades Mercantiles con acciones, para lo cual será necesaria una clasificación entre las mismas, sobre cuáles pueden adquirir esta condición.

Indicó, además, la reducción de trámites y términos para la aprobación de nuevas formas de gestión no estatal, a la vez que se permite la contratación de más de 100 trabajadores por parte de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pasando estas a la clasificación de empresas privadas.

Podrá una persona ser propietario de más de una empresa privada y al mismo tiempo, una misma persona puede contar con participación accionaria en más de una empresa o mipyme, las cuales tendrán también el derecho de renta y usufructo para la radicación y desarrollo de la actividad comercial.

Por esta línea se proyecta igualmente la creación de cuentas fiscales en el tipo de moneda de depósito y la reducción de la lista de actividades prohibidas para actores económicos no estatales, de las cuales serían eliminadas alrededor de 70 de las actuales que conforman la lista.

El Primer Ministro cubano aclaró que desde la transformación se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, con el añadido de permitir la compra de acciones de empresas estales a personas naturales y jurídicas, y tener en cuenta la participación de cubanos residentes en el país o en el exterior mediante empresas e inversiones.

Apuntó que a la par de estas estrategias se hace necesario el reconocimiento del incremento legítimo del patrimonio financiero y material y garantizar la protección de los derechos laborales y sociales en todos los sectores, de la mano con la planificación económica a mediano y largo plazo.