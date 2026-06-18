Comenzó III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional 

La Habana, 18 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, asiste hoy a la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), en su X Legislatura.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, participa en la importante reunión a través de videoconferencia, informó Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, en la apertura del cónclave, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Los diputados al máximo órgano legislativo debatirán este jueves las transformaciones económicas sociales integradas en 23 ejes fundamentales encaminados al desarrollo, a avanzar en la defensa del sistema socialista, apoyar y ampliar la justicia social, crear riquezas y distribuirlas con equidad.

La propuesta del documento con 176 transformaciones la presenta a la Asamblea Nacional Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, quien recordó el complejo escenario que vive hoy la nación caribeña, sometida al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, recrudecido por las órdenes ejecutivas del presidente de ese país, Donald Trump, firmadas el 29 de enero y el primero de mayo en una escalada agresiva para provocar la asfixia del pueblo cubano.

Este miércoles los integrantes del Comité Central del PCC evaluaron en Pleno Extraordinario la propuesta que, de aprobarse por el Parlamento, requerirá normas jurídicas que la instrumenten y otras que deberán derogar, en un proceso en el cual los juristas trabajarán de manera expedita.

Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del Pleno dijo: “El Comandante en Jefe nos enseñó que en tiempos de crisis no podíamos renunciar ni al desarrollo ni al pensamiento, que no hay obstáculo insalvable y que siempre hay una oportunidad para crecer. Y en ese camino el General de Ejército nos demostró que sí se puede, sí se pudo y siempre se podrá.

“El pueblo conoce las causas de muchas de las dificultades que vivimos, pero también necesita respuestas concretas, decisiones oportunas y resultados que se sientan en la vida cotidiana”.