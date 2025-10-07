Aseguran innovaciones vitalidad en empresa de bebidas de Holguín

Holguín, 7 oct (ACN) El empleo de soluciones innovadoras garantiza la continuidad de las producciones de la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) de Holguín, destinadas a diversificar su oferta en el mercado, garantizar el envasado y el óptimo funcionamiento del equipamiento.

La entidad, dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas y derivados de azúcares, apuesta por la incorporación de producciones rescatadas de cremas y licores de diversos sabores, y por la búsqueda de variantes para ampliar el portafolio, explicó a la ACN Martín Pupo Marrero, director de Ember.

Con el fin de fortalecer su economía al reducir la dependencia de insumos externos y satisfacer demandas de los consumidores, crearon una minindustria con tecnología moderna, encaminada a la obtención de pulpas de mango y guayaba utilizadas en la elaboración de jugos naturales como solución alternativa.

El producto tiene un impacto positivo en sectores de la Salud Pública y la Educación, donde forma parte de la dieta de pacientes, niños y jóvenes en desayunos y meriendas escolares, para los que también proveen refrescos y siropes, con lo cual refuerzan su vínculo con la comunidad.

Pupo Marrero destacó el uso de la innovación tecnológica aplicada a la conservación y el funcionamiento de maquinaria longeva, muchas de ellas semiautomatizadas y con estructura artesanal, con lo cual logran mantener operativas la sopladora y la retractiladora empleadas en el empaque de botellas, con más de 40 años de explotación.

Añadió que, con el objetivo de asegurar el envasado, implementan un sistema de recuperación y reutilización de botellas, que consiste en el rescate de materia prima, proveniente del sector turístico y la alianza con entidades especializadas, para su posterior procesamiento e higienización.

El catálogo de productos de Ember incluye licores emblemáticos como el aguardiente Coronilla y el aliñado La Cigüeña, ligado a la tradición cultural holguinera, así como vinagres, vinos dulces y tintos, entre otros, que permiten la generación de ingresos destinados al desarrollo territorial.