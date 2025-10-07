Fallece Alfredo O’Farril, figura del Conjunto Folklórico Nacional

La Habana, 7 oct (ACN) El Conjunto Folklórico Nacional de Cuba lamentó el fallecimiento de Alfredo O’Farril Pacheco, conocido como Papá Shangó, primer bailarín, maestro y coreógrafo de esa institución, quien murió a los 77 años de edad, informó la propia institución desde su perfil en la red social Facebook.

Durante más de tres décadas, O’Farril dedicó su vida al arte danzario, convirtiéndose en referente de la danza folklórica cubana y en formador de varias generaciones de bailarines y profesores, precisó la agrupación en esa nota oficial.

Además de su labor como intérprete, fue profesor de la Universidad de las Artes y promotor de las raíces africanas en la danza nacional, y en 2024 recibió el Premio Nacional de Danza por su trayectoria y aportes a la cultura.

El comunicado del Conjunto Folklórico Nacional destacó que su legado perdurará en la memoria cultural del país y en cada representación que evoque la fuerza del folklore cubano.

Fundado en 1962, el Conjunto Folklórico Nacional se ha caracterizado por rescatar y proyectar en escena las tradiciones afrocubanas, hispánicas y campesinas, integradas a un lenguaje artístico contemporáneo.

La compañía ha llevado su repertorio a más de ochenta países y ha contribuido a legitimar la herencia africana como parte esencial de la identidad nacional, además de formar a generaciones de artistas e investigadores.

Autoridades culturales resaltaron que la obra de O’Farril se inscribe en ese legado institucional, al consolidar un estilo que unió rigor artístico y respeto a las raíces populares.