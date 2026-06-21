Arriba a sus 187 años cementerio de Reina, único de su tipo en Cuba (+Fotos)

Cienfuegos, 21 jun (ACN) El Cementerio de Reina en la ciudad de Cienfuegos, único de su tipo en Cuba, arriba hoy a sus 187 años de fundado y continúa rodeado de ese hálito de misterio y leyenda que le aporta la memoria histórica.

La singularidad del camposanto le viene por varios atributos, primero por su estructura, con gran influencia neoclásica, donde destaca la simetría axial de la construcción bordeada por un muro perimetral, en cuyas paredes del primer patio se insertan tres hileras de nichos verticales.

Esos recintos empotrados marcan la tipología de edificación funeraria del siglo XIX y permanecen clausurados desde el año 1900, pero siguen siendo una huella histórica y cultural única de relevancia en el país.

Una segunda cualidad de la vieja necrópolis es ser contenedor de un museo de arte funerario genuino, con una colección de esculturas de riqueza artística prodigiosa, en su mayoría de mármol de Carrara.

En esa exposición perenne a cielo abierto, resalta la gran cantidad de figuras femeninas y en especial la mítica estatua bautizada con el nombre de la Bella durmiente de Cienfuegos, que se convirtió en leyenda.

Esa escultura atrapa a una bella joven dulcemente dormida, recostada a una cruz, con un ramo de amapolas en su mano derecha, cual símbolo de la vida que descansa en su regazo, mientras con su otra mano aplasta suavemente una serpiente, como alusión a la muerte.

Considerada entre las más hermosas historias de la ciudad, la talla en mármol se erigió a la memoria de la joven María Josefa Álvarez Miró, fallecida el 16 de julio de 1907, a los 24 años de edad.

Como elemento distintivo del camposanto se encuentra también la riqueza del enrejado en hierro fundido, en un derroche artístico del modelado, con el cual resguardan a las bóvedas,

Por la peculiaridad de sus valores patrimoniales y culturales el cementerio de Reina fue declarado Monumento Nacional el 30 de enero de 1990.