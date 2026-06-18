 Abundan en descentralización de competencias por los municipios 

La Habana, 18 jun (ACN) Descentralizar competencias a nivel municipal, como la planificación estratégica y el ordenamiento territorial y urbano, figuran entre las propuestas de transformaciones económicas y sociales anunciadas hoy ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su III Sesión Extraordinaria.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro cubano, señaló como otras facultades a ese nivel, la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, los servicios comunales, el fomento del desarrollo económico local, la capacidad de exportar e importar, y estimular y gestionar inversión extranjera directa.

En su amplia exposición ante los diputados, aludió también a las transformaciones y modernización del sistema bancario, con la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera, con licencia de banca corporativa universal.

El jefe de Gobierno puntualizó que la banca privada operará bajo supervisión del Banco Central de Cuba en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal, y se trabajará en culminar el proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y extracción de efectivo de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeros.

Marrero Cruz señaló que se prevé redimensionar el mercado cambiario oficial y de remesas con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas.

Se propone, además, crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados, implementar un sistema de subasta de divisas, y realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio.